Прививки против Covid придется делать по второму кругу – немецкие эксперты

Об этом сообщает DW

Второй этап массовой вакцинации людям понадобится самое позднее - в 2022 году.

Прямая речь главы STIKO Томаса Мертенса: "Вирус не уйдет от нас. Поэтому нынешние прививки от коронавируса будут не последними. Надо быть готовыми к тому, что в будущем году, возможно, всем нам придется освежить прививку".

Напомним, по словам эксперта Социал-демократической партии Германии по вопросам здравоохранения, бывшего эпидемиолога Карла Лаутербаха, иммунная защита после прививки держится полгода. Именно поэтому может понадобится повтор вакцинации.

В случае же, если начнут распространяться мутировавшие штаммы коронавируса, против которых нынешние вакцины будут малоэффективными, то начать делать прививки обновленными препаратами нужно будет уже раньше.

Согласно исследованию ученых, число случаев заражения COVID среди взрослых всех возрастов снизилось на 80% через пять недель после первой дозы вакцины Pfizer, Moderna или AstraZeneca. В то же время количество госпитализаций упало на 90%, а смертность от вируса снизились на 95%.

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