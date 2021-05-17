Все иностранные авиакомпании прекратили полеты в Израиль

Об этом сообщает The Times of Israel.

15 мая авиаперевозчики Fly Dubai и Etihad Air, прекратили полеты в Израиль. Они присоединились ко многим другим авиакомпаниям, которые отменили все собственные рейсы в течение последних нескольких дней.

Доска расписания полетов международного аэропорта "Бен-Гурион" в Израиле сейчас показывает, что ряд авиакомпаний все еще имеют запланированные рейсы в страну, начиная с 19 мая.

Как сообщалось, 7 мая после завершения молитвы на Храмовой горе в Иерусалиме палестинцы забросали камнями израильских силовиков. Те применили резиновые пули, светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

Боевики организации ХАМАС, контролирующей Сектор Газы, совершили массированный ракетный обстрел Израиля. В ответ израильские военно-воздушные силы нанесли авиаудары по целям в Секторе Газы.

С начала боевых действий в Восточном Иерусалиме из Сектора Газы в сторону Израиля выпустили уже 2 300 ракет, погибли 139 палестинцев и 9 израильтян.

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