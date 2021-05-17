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ЕС отреагировал на перемещение войск Азербайджана на армянской границе
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После Covid-вакцинации резко упало количество госпитализаций и смертей - исследователи
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РФ скроет от мира свои военные маневры – на днях выйдет из международного договора
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В Секторе Газа взорвана башня ХАМАС, где как живой щит работали СМИ – Израиль
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Израиль заявил, что разбомбил большой склад оружия в Секторе Газа
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Бюро экономической безопасности: амнезия или саботаж?17.05.2021 / 09:29Последние новости рубрики
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Минфин повысил прогноз выплат по госдолгу Украины в IV кв.-2021 на 1,9 млрд грн
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Не позволить крупному бизнесу "обходить" налоги: Шмыгаль рассказал о новом законопроекте
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"Северный поток-2" может привести к давлению на европейские государства – Разумков
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Франция выступает за сохранение транзита российского газа через Украину в достаточном количестве - министр экономики
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Правительство создало Бюро экономической безопасности
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В Китае нашли кости динозавра, жившего 200 миллионов лет назад
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В Киеве в честь Героев Небесной сотни расцвели 100 тысяч тюльпанов
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09:51
На Черкасчине на взятке "погорело" руководство регионального отделения Фонда госимущества
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11:38
Взятка за разрешение работать во время карантина: задержан замначальника райуправления полиции Киева
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Во Франции добровольцы ради эксперимента 40 дней сидели в пещере без телефонов и часов
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