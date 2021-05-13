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Секретарь СНБО назвал основной признак, по которому определяют олигархов

13.05.2021 / 13:19
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает основным признаком отнесения к категории олигархов влияние на власть.

Об этом сообщил Данилов в Facebook

Прямая речь: "По моему мнению, по предварительной оценке, в Украине есть 13 человек, которых можно отнести к категории олигархов. Основной признак этой группы - влияние на власть.

Поэтому вопрос стоит принципиально - государство должно демонтировать олигархическую экономику и ликвидировать "пятую колонну" как ближайшие задачи, стоящие перед нами".

Секретарь СНБО решил расширить свой тезис о 13 "явных" олигархах в Украине.

По мнению Данилова, наряду с военной агрессией Российской Федерации одной из основных угроз национальной безопасности является олигархическая система - система, которая начала формироваться фактически сразу после обретения Украиной Независимости, а с годами укрепилась, "заплыла финансовым коррупционным жирком" и начала все наглее вмешиваться в украинскую политику.

По словам секретаря СНБО, сформированные олигархические группы через инкорпорированные во власть "свои правильные кадры практически приватизировали секторы отечественной экономики - газовую, химическую, энергетическую, нефтеперерабатывающую сферы и протянули свои когти к прибыльному аграрному сектору". Этому способствовала и Россия, преследовавшая собственные интересы, уничтожая украинскую экономику.

 

Монополии привели к глубинной коррупции, и теперь олигархи оказывают яростное сопротивление реформам. Для противодействия президент Владимир Зеленский инициировал разработку законопроекта о статусе олигарха в Украине.

Других критериев для определения олигархов Данилов не назвал, и не конкретизировал фамилии 13-ти уже "идентифицированных".

Напомним, 15 апреля президент Владимир Зеленский предложил СНБО и Офису президента вместе с Антимонопольным комитетом разработать законопроект о статусе олигарха.

Первый зампредседателя Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщал, что в анонсированном законопроекте будет семь критериев, по которым будут определять, кто является олигархом.

По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, закон об олигархах, который предложил разработать президент, будет учитывать опыт Соединенных Штатов.

Источник

олигархи, Данилов
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