Шмыгаль: прививать от COVID-19 с очереди в "Дии" начнут на этих выходных

Об этом шла речь на пресс-конференция Шмыгаля в Черниговской ОГА 12 мая.

Прямая речь: "В течение субботы и воскресенья все граждане, которые зарегистрировались через портал "Дия", смогут получить вакцины в порядке живой очереди.

То есть все, кто записался, уже на этих выходных могут обращаться в соответствующие кабинеты прививок на своей территории и получать прививки теми вакцинами, которые доступны".

По словам Шмыгаля, в будни вакцинируют больше населения, а в субботу и воскресенье наблюдается "проседание", поэтому правительство решило на выходных вакцинировать всех желающих.

В то же время прививки на выходных не будут делать вакцинами, полученными от COVAX.

Премьер добавил, что вакцины в рамках инициативы COVAX будут использовать исключительно по национальному плану.

Напомним, 11 мая стало известно, что те, кто записался в очередь на вакцинацию от коронавируса через приложение "Дия", смогут это сделать в выходные дни.

По состоянию на 11 мая записались на прививку через приложение "Дия" 532 тысячи человек.

Степанов сообщил, что в этом году Украина получит 42 миллиона доз вакцины против коронавируса, в частности 20 миллионов доз вакцины производства "Pfizer".

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