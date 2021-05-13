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Украина восстановит силы ВМС в течение 2-3 лет – Таран

13.05.2021 / 12:48
Министр обороны Андрей Таран заявил, что Украине удастся восстановить способности военно-морских сил в течение двух-трех лет.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны

Прямая речь: "С первого дня пребывания в должности министра обороны я поставил приоритет развития военно-морских сил Украины.

Реализация уже заложенных проектов позволит в течение двух-трех лет значительно восстановить способности ВМС".

Напомним: во время Всеукраинского форума "Украина 30. Безопасность страны" Андрей Таран заявил, что Минобороны прилагает немало усилий для развития военной инфраструктуры. В частности, сводятся военные городки.

Источник

ВСУ, Таран
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