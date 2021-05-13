Украина восстановит силы ВМС в течение 2-3 лет – Таран

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны

Прямая речь: "С первого дня пребывания в должности министра обороны я поставил приоритет развития военно-морских сил Украины.

Реализация уже заложенных проектов позволит в течение двух-трех лет значительно восстановить способности ВМС".

Напомним: во время Всеукраинского форума "Украина 30. Безопасность страны" Андрей Таран заявил, что Минобороны прилагает немало усилий для развития военной инфраструктуры. В частности, сводятся военные городки.

Источник