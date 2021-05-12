В России устроили стрельбу в школе: 11 погибших, дети выпрыгивали из окон

Об этом сообщают российское издание "ТАСС", "РИА Новости", "РБК"

По данным источника в правоохранительных органах, во вторник два человека устроили стрельбу в школе № 175 в Казани.

Одного из них уже задержали, им оказался 17-летний подросток.

После стрельбы в школе госпитализировали 12 детей и 1 взрослый. Позже стало известно, что в больницы доставили 21 человека, 6 детей находятся в реанимации.

Сначала сообщалось о 9 погибших, позже число жертв выросло до 11 человек.

Отмечается, что 2 из погибших в Казани школьников разбились, выпрыгнув из окна на третьем этаже.

На месте происшествия работали оперативные службы и сотрудники полиции.

Туда направили более 20 бригад скорой.

Очевидец событий рассказал, что при нападении прогремел взрыв, а потом началась стрельба.

Источник