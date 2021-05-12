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ВОЗ: Уровень заболеваемости COVID-19 вышел на плато — но недопустимо высокое

12.05.2021 / 14:52
В мире наблюдается стабилизация числа заражений и смертей от COVID-19.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление гендиректора ВОЗ Тедроса Аданома Гебреесуса

Отмечается, что уменьшение количества заражений наблюдается в большинстве регионов, включая Америку и Европу - это два региона, пострадавшие больше всего.

В то же время, гендиректор ВОЗ констатировал, что это "недопустимо высокое плато".

Прямая речь Тедроса Аданома Гебреесуса: "Но это недопустимо высокое плато: на прошлой неделе было зарегистрировано более 5,4 млн случаев COVID-19 и почти 90 тысяч смертей".

Напомним: по состоянию на 11 мая в мире обнаружили 159,5 млн случаев COVID-19, больше всего в США, Индии и Бразилии. Умерли 3,3 млн человек.

Источник

ВОЗ, COVID-19
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