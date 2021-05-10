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Капелланы УПЦ поздравили военных и жителей прифронтовой зоны с праздником Пасхи

10.05.2021 / 12:00
Капелланы УПЦ поздравили военных и жителей прифронтовой зоны с праздником Пасхи
Источник: Центр информации УПЦ
Поездка капелланов проходила с 4 по 7 мая по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия и при содействии управляющего делами УПЦ митрополита Бориспольского и Броварского Антония

Капелланы Украинской Православной Церкви поздравили с праздником Воскресения Христова военных, жителей прифронтовой зоны и воспитанников детских домов.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на kapelan.org.ua, группа военного духовенства осуществила Миротворческую духовную миссию с Благодатным огнем в зону боевых действий на Донбассе (ООС).

Поездка капелланов проходила с 4 по 7 мая по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия и при содействии управляющего делами УПЦ митрополита Бориспольского и Броварского Антония.

Перед началом миссии председатель Синодального отдела УПЦ по взаимодействию с Вооруженными силами и другими воинскими формированиями Украины митрополит Белоцерковский и Богуславский Августин совершил молебен о путешествующих, благословил священников в дорогу и окропил освященной водой благотворительный груз и транспорт. Капелланы получили благословение поздравить с Пасхой украинских военных, жителей прифронтовой зоны и воспитанников детских домов.

В ходе миссии священники УПЦ посетили города Донецкой и Луганской областей: Волноваха, Мариуполь, Авдеевка, Верхнеторецкое, Бахмут, Попасная, Изюм, Кременное, Славянск, Северодонецк, Счастье, Рубежное, Краматорск, Доброполье. Капелланы привезли на Донбасс лампады с Благодатным огнем, пасхальные подарки, медикаменты, провизию. На местах священники проводили духовные беседы и совершали богослужения, общались с духовенством и прихожанами местных храмов.

Миротворческая духовная миссия в зону проведения АТО-ООС проводится священниками Украинской Православной Церкви регулярно начиная с 2014 года. Капелланы надеются, что эта работа продолжится и в дальнейшем будет способствовать налаживанию диалога и наступлению желаемого мира в Украине.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, ООС, военные капелланы
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