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США полностью поддержали получение Украиной ПДЧ - Ермак

07.05.2021 / 15:46
Во время встречи госсекретаря США Энтони Блинкена и президента Украины Владимира Зеленского американская сторона полностью поддержала получение Украиной Плана действий относительно членства (ПДЧ) в НАТО.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Мы получили сегодня очередное подтверждение о полной поддержке возможного получения Украиной Плана действий относительно членства в НАТО. Стоит отметить, что в Североатлантическом альянсе много участников помимо США, поэтому работа продолжается. США наш стратегический партнер и полностью поддерживает наше вступление в НАТО", - сказал Ермак в комментарии информационному агентству "Интерфакс-Украина" по итогам совместного брифинга госсекретаря США и президента Украины.

В тоже время, по словам руководителя Офиса президента, подтверждения участия Зеленского в саммите НАТО в Брюсселе 14 июня пока нет.

"В настоящее время отсутствуют какие-либо подтверждения участия президента Украины в саммите НАТО, который состоится 14 июня в Брюсселе, в рамках которого запланировано обсуждение получения Украиной Плана действий относительно вступления в Североатлантический альянс", - добавил он.

Кроме того, на встрече Блинкен и Зеленский детально обсудили вопрос строительства газопровода "Северный поток-2" по дну Балтийского моря, рассказал Ермак. "Есть конкретика. Она заключается в полной поддержке со стороны США украинских интересов относительно "Северного потока-2". США выступают категорически против его строительства", - сообщил он.

Руководитель Офиса президента также добавил, что украинская и американская стороны обсудили на встрече вопрос укрепления взаимодействия в Черном море. "Этот вопрос обсуждался и обсуждается. Мы рассматриваем различные формы нашей кооперации, в том числе, геополитические и военные. Более конкретные подробности могут стать известными общественности, надеюсь, уже в скором времени", - подытожил Ермак.

Источник

США, Ермак, ПДЧ
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