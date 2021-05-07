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Польские СМИ: Санкции против Медведчука и эскалация на Донбассе – проект США

07.05.2021 / 16:07
Автором и организатором обострения на Востоке Украины и санкций против председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука являются Соединенные Штаты Америки, которые руками украинского Президента Владимира Зеленского хотели спровоцировать Россию на агрессию.

Об этом говорится в публикации популярного польского интернет-издания wPolityce.pl.

В материале говорится о том, что после введения санкций в отношении Виктора Медведчука и других оппозиционных политиков, официальный Киев решился на эскалацию конфликта на Донбассе.

«В результате Украина решила ужесточить ситуацию на Востоке – как путем ввода туда войск, так и на риторическом уровне, но прежде всего, последовали атаки на внутреннюю оппозицию, выступающую за диалог с Россией, то есть на партию Медведчука и телеканалы, которые с ним связывают», – пишет польский ресурс.

Далее уточняется, что последней каплей в череде антироссийских маневров стали натовские учения вблизи украино-российской границы, что должно было окончательно вывести из себя Президента России Владимира Путина.

«Маневры НАТО, начатые в апреле, также были формой давления на Москву», – говорится в публикации wPolityce.pl.

В статье также идет речь о том, что в планы США изначально входило «принятие Украины в НАТО, но в "облегченном" варианте, то есть без формального членства», потому что «альянс, нуждается в "свежей крови"» украинских националистов, резко настроенных против России. Но после разговора Путина и Байдена, пишет польский ресурс, риторика США по поводу членства Украины в НАТО резко изменилась.

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук, комментируя закрытие телеканалов и санкции против оппозиционных политиков, заявил, что «заокеанские хозяева Зеленского его руками зачищают информационное поле от оппонентов», убеждая Президента в его исключительном праве принимать противозаконные решения.

Донбасс, Медведчук
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