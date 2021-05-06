Войти | Зарегистрироваться
14:32

четверг,
06 мая
Онлайн
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Страна
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Священники УПЦ повезли Благодатный огонь в зону ООС

06.05.2021 / 13:11
Священники УПЦ повезли Благодатный огонь в зону ООС
Источник: Центр информации УПЦ
На Светлой седмице митрополит Августин посетил совершил Пасхальный молебен и благословил группу военных священников, осуществляющих Пасхальную духовную миссию с Благодатным огнем в зону ООС

Духовенство Украинской Православной Церкви отправилось с Благодатным огнем в зону ООС.

Как сообщили Центру информации УПЦ в Белоцерковской епархии, лампаду с Благодатным огнем Предстоятель УПЦ Митрополит Онуфрий передал на Пасху главе Синодального отдела УПЦ по взаимодействию с ВС и другими воинскими формированиями Украины митрополиту Августину и военным священникам в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре.

На Светлой седмице митрополит Августин посетил совершил Пасхальный молебен и благословил группу военных священников, осуществляющих Пасхальную духовную миссию с Благодатным огнем в зону ООС.

Делегацию возглавил руководитель сектора пастырской опеки воинов-интернационалистов и УБД Синодального отдела Украинской Православной Церкви по взаимодействию с Вооруженными силами и другими воинскими формированиями Украины протоиерей Вячеслав Яковенко.

Как сообщалось ранее, Благодатный огонь сошел 1 мая в Храме Гроба Господня в Иерусалиме в 13.55 по киевскому времени. Иерусалимский Патриарх Феофил III передал лампаду с Благодатным огнем делегации УПЦ как благословение между каноническими Православными Церквями. Благодатный огонь был доставлен в Украину делегацией Украинской Православной Церкви. Из столицы Благодатный огонь доставили во все епархии Украинской Православной Церкви, чтобы все смогли ощутить ту радость, которая состоялась на Святой Земле.

Источник: Inpress.ua
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
6 мая
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.