Митрополит Антоний рассказал о подвиге Георгия Победоносца и о молитвах святому

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11:46
В мире две недели подряд наблюдается рекордный прирост новых случаев COVID
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17:59
В Афганистане из-за наводнений погибли 14 человек
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15:54
В Мехико обрушился мост метро вместе с поездом: свыше 20 погибших
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14:52
В ВОЗ оценили стоимость COVID-вакцинации взрослого населения планеты
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13:50
Бывший британский разведчик составил на Трампа еще одно "досье" – СМИ
- 11:46
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12:49
Общий фонд госбюджета Украины в апреле-2021 сведен с профицитом 4,2 млрд грн, дефицит за 4-мес.-2021 – 29,4 млрд грн – Минфин
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13:19
Из конфискованных $1,5 миллиарда Януковича 87% составляла наличность - Енин
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12:48
Немецкие экологи подали иск против "Северного потока-2"
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16:17
Зеленский подписал закон о возобновлении выплаты "больничных"
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15:14
"Нафтогаз" должен усилить давление на "Газпром" через антимонопольный орган ЕС для переноса продажи газа на границу Украина-РФ – Витренко
- 12:49
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Взятка за разрешение работать во время карантина: задержан замначальника райуправления полиции Киева
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08:08
Во Франции добровольцы ради эксперимента 40 дней сидели в пещере без телефонов и часов
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В Припяти к годовщине Чернобыльской катастрофы откроют выставку техники
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В Стамбуле высадили 8 миллионов тюльпанов
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На берегах Бугского лимана зацвели дикие ирисы
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