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Земан прокомментировал данные о причастности агентов ГРУ к взрывам на военных складах

26.04.2021 / 10:46
Президент Чехии Милош Земан, известный своей пророссийской позицией, в первом комментарии по поводу причастности россиян к взрывам в Врбетице заявил, что об их однозначной причастности можно будет говорить после завершения расследования.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на iRoshlas и IDNES, об этом он сказал в телеэфире 25 апреля.

"Работают над двумя следственными версиями. Первая, оригинальная - что взрыв произошел в результате ненадлежащего обращения с взрывчатыми материалами. И вторая - что это операция иностранных спецслужб", - заявил Земан.

Президент же время заявил, что "ни одна суверенная страна не может допустить, чтобы на ее территории двое иностранных агентов осуществили террористический акт в результате которого погибли двое граждан Чехии и был нанесен миллиардный ущерб".

Он добавил, что хочет, чтобы "граждане знали правду и ничего не оставалось в тайне", и что все же не исключает, что взрывы были диверсией.

"В докладах BIS (Службы безопасности и информации) отмечается, что нет доказательств или свидетельств, что эти двое агентов были в районе Врбетице. Опять же, когда второй склад инспектировали совсем незадолго до взрыва, там не нашли взрывчатки. Но это не значит, что подозрения о причастности россиян не являются серьезными. Во-первых, надо ставить вопрос, что они там делали. Во-вторых, то, что BIS не доказала их участия, не означает, что они не заходили в комплекс ", - заявил Земан.

"Было бы безрассудно учитывать только оригинальную версию следствия или только новую, что это сделали российские агенты. Рассудительный человек будет работать над обеими версиями ... Наконец, я не исключаю подозрения, что это сделали россияне. Что эти двое делали там, в любом случае? Они точно не были там туристы. Есть основания для серьезных подозрений, но эти подозрения должны быть отвергнуты или подтверждены", - заявил Земан.

Он также сказал, что если версия о причастности к взрывам двух российских агентов подтвердится, Россия должна понести ответственность за это, например, не быть допущена к тендеру на строительство АЭС в Дукованах.

На вопрос о том, что убедит лично его, Земан ответил, что это будут результаты расследования, и что полиция и Генпрокуратура, осуществляющая надзор за делом, имеют его полное доверие.

Свое молчание в течение недели после того, как правительство заявило о причастности россиян к взрывам, Земан объяснил тем, что хотел получить максимально полную информацию об обстоятельствах. Он сказал, что в последние дни не контактировал с российской стороной.

Земан сказал также, что поддерживает высылку 18 сотрудников посольства РФ в Праге, и не видит причин для высылки чешских дипломатов из России.

Некоторые оппозиционные политики уже заявили, что выступление Земана "открыло ворота" для российской дезинформации, поставив под сомнение обнародованные данные.

Источник

взрывы, Чехия, Земан, склады
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