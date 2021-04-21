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Всемирный банк в мае рассмотрит проекты в Украине по образованию и столичному транспорту на $238 млн

21.04.2021 / 12:51
Совет директоров Всемирного банка включил в повестку заседаний на май этого года два проекта для Украины: 5 мая – по улучшению высшего образования на $200 млн и 27 мая – по повышению мобильности в Киеве на $37,67 млн.

Согласно информации на сайте банка, заемщиком в обоих случаях выступает Украина.

Первый проект, рассчитанный на шесть лет, будет реализовывать Министерство образования и науки (МОН), а второй – Киевская городская госадминистрация

В документах к первому проекту указывается, что сеть из 231 государственного вуза (всего в Украине 327 вузов) слишком велика и неэффективна с учетом сокращающегося населения и создает проблемы как для финансовой устойчивости, так и для качества услуг. Около 60% академических вузов обучают менее 5000 студентов. В Украине также более 300 государственных колледжей и техникумов, в которых в среднем обучаются около 550 студентов. Большинство вузов и колледжей/техникумов (около 75%) юридически подчинены МОН.

Всемирный банк указывает, что правительство определилось с необходимостью создания стимулов для оптимизации огромной сети вузов с использованием подхода "снизу-вверх", и в последние годы их количество сократилось на 25%, включая колледжи и отраслевые техникумы, которые были "фабриками дипломов", но еще многое предстоит сделать. В частности, требуется дальнейшая агрегация университетов с дифференциацией и диверсификацией их типов (таких как исследовательские, профессиональные, преподавательские) и оптимизация их географической зоны охвата. Для того чтобы эффективно провести такие мероприятия с задействованием самих вузов, необходимы институциональные аудиты для каждого из них.

ВБ также отмечает низкую прозрачность системы и плохую обратную связь: 85% молодежи планируют получить высшее образование, однако этот высокий спрос плохо отражается на информации о доступных вариантах образования и результатах трудоустройства, оставляя студентов и их семьи в неведении при принятии важного решения относительно перехода к высшему образованию.

Проект повышения мобильности в Киеве предполагает три компонента: подготовку к запуску скоростного транзита на Троещину (примерно $12 млн), строительство трамвайной линии от ул.Старовокзальная до метро "Дворец спорта" с выходом на Вокзальную площадь и реконструкцию этой площади ($16 млн), а также укрепление систем транспортного планирования Киева ($2 млн).

Источник

Всемирный банк
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