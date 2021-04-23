Клієнтоорієнтованість й детінізація економіки: що пропонує потенційний очільник ДПС Кіровоградщини Вірієнко

На Кіровоградщині наразі триває конкурс на посаду голови Податкової служби і ГУ Міністерства доходів України. Одним з найбільш імовірних претендентів називають Ігоря Вірієнка, який вже керував податковою у грудні 2011 -жовтні 2013 років.

Нагадаємо, за часів роботи Вірієнка ДПС Кіровоградщини демонструвала видатні результати. Так, лише за перший місяць роботи керівника план виконання бюджетів усіх рівнів було перевиконано: податківці забезпечили надходження майже 150 млн грн. Переважно цього вдалося досягти завдяки ефективному адмініструванню таких бюджетоутворюючих платежів як податок на прибуток підприємств та ПДВ.

Тоді ж податкова заборгованість до зведеного бюджету по Кіровоградській області зменшилась на понад 4% - це десятки мільйонів гривень. Вдалося суттєво скоротити й загальну кількість підприємств-боржників Кіровоградської області. Таке стимулювання промисловості регіону теж позитивно позначилося на обсягах податкових надходжень до державної та місцевої скарбниць.

За попередньої каденції Вірієнка Державна податкова адміністрація у Кіровоградській області реорганізована у Державну податкову службу у Кіровоградській області. Це відбулося в рамках виконання Програми економічних реформ на 2010-2014 роки і має на меті перетворення ДПС у якісну сервісну службу для платників податків.

«Для мене як керівника головне – бути орієнтованими на клієнта без тиску на бізнес, без зайвих контактів. На це була спрямованість діяльність моя, моїх заступників і підлеглих. Головне – жоден з нас не підлягав люстрації, не притягався до адміністративної чи кримінальної відповідальності, адже жодних корупційних правопорушень у період нашої роботи у податковій не було», – зазначає пан Ігор інофмаційному виданню «Вибір».

З цією метою на базі Кіровоградської ОДПІ створено сучасний сервісний центр, де жителі області мають змогу в одному місці здати податкову звітність, отримати документи дозвільного характеру, та проконсультуватись із податковим інспектором щодо порядку сплати того чи іншого податку.

Загалом на Кіровоградщині було відкрито понад два десятки центрів обслуговування платників податків, де оперативно надають якісні адміністративні, інформаційні та податкові послуги. Результативно запрацював і Центр сертифікації електронних ключів при ДПС у Кіровоградській області.

За словами пана Вірієнка, перетворення податкової з фіскального органу на сервісну службу скоротило необхідну кількість перевірок платників податків. Тому головним своїм здобутком вважає перехід від кількісних до якісних показників контрольно-перевірочної роботи.

«Кіровоградщина мені близька, я тут народився, тут живуть мої батьки, моя родина. Тому я зацікавлений у розвитку цієї території. У майбутньому планую продовжити курс орієнтації на платників податків, надання нових електронних функцій, наповнюючи бюджет не у силовому форматі, а у форматі превентивних заходів та більш якісного адміністрування податків. Безумовно, це розвиток регіону, де не існує податкових і фінансових порушень, а існує привабливий інвестиційний клімат», – наголошує він.

Цікаво, що попри скорочення контрольно-перевірочної роботи органами ДПС області, результативність роботи фіскалів значно підвищилась. Тому потенційний вибір на користь Ігоря Вірієнка виглядає не просто логічним, а й майже єдиним можливим вірним рішенням з точки зору ефективності майбутньої роботи податківців регіону та розв’язання існуючих нагальних проблем у сфері економіки й фінансів Кіровоградщини.