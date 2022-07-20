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На Кіровоградщині ПЦУ готує захоплення храму УПЦ

19.07.2022 / 15:00
На Кіровоградщині ПЦУ готує захоплення храму УПЦ
Источник: Центр інформації УПЦ
Громаді надійшла інформація, що місцеві прихильники ПЦУ зареєстрували релігійну громаду та претендують на Успенський храм, що належить УПЦ

На Кіровоградщині віруючі Успенського храму Української Православної Церкви попередили чиновників Кіровоградської ОВА про захоплення храму.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ із посиланням на orthodox-kr.org.ua, 13 липня у селі Коробчино Новомиргородського благочиння відбулася зустріч релігійної громади УПЦ із представниками Кіровоградської обласної військової адміністрації.

Громаді надійшла інформація, що місцеві прихильники ПЦУ зареєстрували релігійну громаду та претендують на Успенський храм, що належить УПЦ.

23 травня вони провели збори, на яких підтвердили свою вірність УПЦ. За їхніми словами, прихильники ПЦУ релігійною громадою не є, проте зареєстрували громаду ПЦУ на наступний день після зборів віруючих УПЦ – 24 травня. Парафіяни Успенського храму кілька разів наголосили, що громада ПЦУ не релігійна, а територіальна, і, за словами однієї з парафіянок УПЦ, «ці люди раніше до храму не ходили, не ходять зараз і не ходитимуть потім, вони й молитов не знають».

Представники ОВА пообіцяли не втручатися у релігійне життя села, але заявили, що мають врахувати думку прихильників ПЦУ, яких, за словами чиновників, близько 500 осіб, тоді як у громаді Успенського храму зареєстровано 37 осіб.

«У селі Аджамка так само зробили, а люди ходять там в храм, моляться? Ні, в Аджамці просто людей позбавили храму, і він стоїть зачинений», – нагадали чиновникам парафіяни Успенського храму.

Як повідомлялося раніше, в селі Аджамка місцева адміністрація опечатала Покровський храм УПЦ на вимогу прихильників ПЦУ, і тепер віруючі УПЦ моляться перед зачиненими дверима на прихрамовій території.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, ПЦУ, Кіровоградщина
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