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Зеленский призвал предпринимателей и работников в "красных" зонах активнее подавать заявки для получения госпомощи

21.04.2021 / 11:18
Президент Украины Владимир Зеленский призывает малых предпринимателей и работников в "красных" зонах подавать заявки на портале "Дия" для получения государственной помощи, сообщила пресс-служба главы государства.

"Малый и средний бизнес - одна из главных составляющих нашей экономики. Он создает около 7 млн рабочих мест. Нельзя допустить, чтобы эти люди потеряли работу из-за коронакризиса. Чтобы закрыли свой бизнес из-за невозможности прокормить семью. В тяжелые времена государство должно подставить плечо гражданам. Подав заявку через "Дия", люди смогут получить по 8 тыс. грн прямой денежной помощи из госбюджета. Также призываю местные власти не стоять в стороне и помочь своим предпринимателям из местных бюджетов. Ведь речь идет о рабочих местах именно в ваших общинах", - сказано в обращении Зеленского на сайте президента Украины 20 апреля утром.

Отмечается, что кроме гарантированной государством помощи, люди смогут дополнительно получить выплаты из местных бюджетов, если орган местного самоуправления примет соответствующее решение.

"На сегодня уже около 100 тыс. человек подали соответствующие заявки", – сообщили в пресс-службе президента.

Как рассказал вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, Зеленский поставил правительству важную задачу - поддержать малый бизнес в условиях карантина.

"Уже больше года команда Минцифры создает удобные онлайн-сервисы и упрощает жизнь украинцев. Минцифры разработало техническую часть оформления материальной помощи ФОПам и наемным работникам "красной" зоны, чтобы услугу можно было получить в несколько кликов на портале или в приложении "Дия". Мы сделали сервис максимально автоматизированным, экономя время украинский и заботясь о безопасности каждого", - цитирует Федорова пресс-служба главы государства.

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коронавирус, ФОП, Зеленский
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