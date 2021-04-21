Штаты дают $155 миллионов на развитие Украины

Об этом сообщает Правительственный портал.

"В тесном партнерстве с правительством Украины USAID будет направлять свою деятельность на улучшение жизни украинцев. Дополнительные ресурсы будут использованы в этом году для решения ряда ключевых вопросов в различных сферах развития Украины", - говорится в сообщении.

В поддержку роста экономики и улучшения состояния здоровья украинцев будут выделены 34 млн долларов. Финансирование касается мероприятий в следующих областях:

восстановление Украины после пандемии COVID-19 путем улучшения качества основных медицинских услуг для украинцев;

повышение прозрачности и расширение экономических возможностей в энергетике, сельском хозяйстве и финансовой отрасли, чтобы способствовать росту доверия со стороны инвесторов, привлечению инвестиций и повышению экономической устойчивости малого и среднего бизнеса;

оказание помощи в развитии земельного рынка как двигателя экономического роста и притока инвестиций в аграрный сектор.

Также денежные средства будут направлены на совершенствование мер по противодействию коррупции. На эти цели выделены 14 млн долларов, которые пойдут на:

поддержку реформ и обеспечение защиты антикоррупционных институтов с целью противодействия укоренившимся интересам, чтобы все ресурсы Украины использовались на благо ее народа,

уменьшение объемов коррупционных действий в сфере здравоохранения и предоставление Украине помощи в закупке жизненно необходимых лекарственных средств с целью сокращения неофициальных выплат со стороны пациентов и обеспечение доступа к качественным медицинским препаратам по более низкой цене;

поддержку дальнейшего развития платформ электронного управления, которые упрощают доступ граждан к услугам и оптимизируют процесс получения ими пенсий, помощи по безработице.

На противодействие российской агрессии выделены 63 млн долларов. Они будут направлены на:

защиту прав человека и обеспечение доступа к правосудию украинцам, пострадавшим от агрессии, которую поддерживает Кремль;

снижение энергетической и экономической зависимости Украины от России путем содействия подключению к энергетической сети Европы, а также укрепление украинских предприятий, работающих на востоке страны;

расширение доступа граждан к качественной и объективной информации в целях противодействия злонамеренному влиянию и дезинформации, поддержки евроинтеграции и усиление демократических процессов в Украине.



На укрепление демократии и управления выделены 44 млн долларов. Они будут направлены на:

расширение судебной реформы в целях развития более независимой системы, которая гарантирует соблюдение норм верховенства права и равный доступ к правосудию, чтобы украинцы чувствовали себя уверенными в том, что судебная система обеспечивает лучшее соответствие принципам равенства, беспристрастности и справедливости;

укрепление новообразованных территориальных громад и обеспечение более широкого предоставления качественных услуг для содействия продвижению реформы децентрализации;

поощрение молодежного лидерства и инноваций, а также участие в построении демократического, плюралистического, европейско ориентированной Украины.

Напомним, 19 апреля украинское правительство приняло постановление, согласно которому малый и средний бизнес сможет получить льготное кредитование на общую сумму 100 млн долларов в рамках новой программы Международного банка реконструкции и развития.

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