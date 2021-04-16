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Зеленский анонсировал разработку законопроекта о недопустимости влияния олигархов на политику и принятие законов в Украине

16.04.2021 / 16:15
Президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны 15 апреля заявил об инициативе по разработке законопроекта в отношении олигархов с целью ограничения их влияния на политику и принятие законов в Украине.

"Я предложил Совету национальной безопасности и обороны и Офису президента совместно с Антимонопольным комитетом разработать новый законопроект, а такого у нас в Украине еще было, считаю, что сегодня это один из приоритетов – разработать фундаментальный законопроект про статус олигархов – что будет с такими людьми, какие будут вводиться санкции, как олигархи будут превращаться в бизнесменов", - заявил Зеленский в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, "воздействия олигархов на Украину, на выбор Украины, на экономику Украины, на законы, на Верховную раду допускать больше нельзя".

Источник

СНБО, олигархи, Зеленский
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