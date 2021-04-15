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Митрополит УПЦ рассказал о примере истинной веры, побеждающей несправедливость мира

15.04.2021 / 19:20
Митрополит УПЦ рассказал о примере истинной веры, побеждающей несправедливость мира
Источник: Центр информации УПЦ
Владыка подчеркнул, что каждое слово Символа веры призвано стать достоянием «не столько нашего рассудка, сколько нашего сердца»

Жизнь ветхозаветного патриарха Авраама - воплощение веры, которая способна победить зло и страдания.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука (Коваленко) написал в своем Телеграм-канале.

«Представьте себе старика, который после того, как десять лет тому назад вышел на пенсию, получил предсказание о том, что станет космонавтом и полетит на околоземную орбиту. Кто бы смог в это поверить? Авраам был в худшем положении. Сколько бы вы могли верить тому, кто не год, не два, а десятки лет обещает вам что-то важное, но не спешит выполнять обещание? Авраам доверился Божьему гласу и пошел из хорошо обустроенного, насиженного места не пойми куда и неизвестно зачем…Авраам - это икона веры. Веры, которая живет, не смотря ни на какие доводы разума, вопреки логике и здравому смыслу. Той веры, которая, казалось бы, не просто абсурдна и бессмысленна, но и безумна. Потому что наш ум у себя не может найти для такой веры никаких оснований. Нам нужно все это хорошо понять и усвоить», - отметил митрополит Лука.

Владыка подчеркнул, что каждое слово Символа веры призвано стать достоянием «не столько нашего рассудка, сколько нашего сердца».

«Мы живем в мире, о котором, на поверхностный взгляд, Бог «забыл». В мире, где главенствует зло и давно умерла надежда на справедливость. В мире, где любовь похожа на мельчайшие искорки огня в полностью прогоревшем от ненависти, боли, отчаяния и страданий пепле человеческой цивилизации. И, тем не менее, Бог нам обещает, что справедливость восторжествует, зло будет повержено, а мир станет намного лучше, чем тогда, когда в нем еще не было семени зла», - напомнил архиерей.

Митрополит Лука объяснил, что несмотря на жестокость и несправедливость мира, необходимо, как Авраам довериться Богу, и преодолеть неверие и эгоизм.

«Видя муки умирающих людей, страдания невинных детей, «несправедливые» повороты судьбы, сложно не только поверить в библейские пророчества и обещания, но и в то, что Хозяином и вершителем человеческой истории есть Бог, Имя которому Любовь. Но, тем не менее, если мы, пройдя через заклание своего эгоизма и самости, сохраним веру, то обязательно сами убедимся в том, что у Бога «не останется бессильным никакое слово» (Лк. 1:37)», - подытожил владыка.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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