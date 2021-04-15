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На Буковине верующие УПЦ призвали власть защитить их от нападок активистов ПЦУ

15.04.2021 / 16:45
На Буковине верующие УПЦ призвали власть защитить их от нападок активистов ПЦУ
Источник: Центр информации УПЦ
Наталья поделилась, что представители ПЦУ позволяют себе оскорблять ее детей и воспитывают своих детей в ненависти к ним

В селе Задубровка Черновицкой области сторонники ПЦУ длительное время преследуют верующих Михайловского прихода Украинской Православной Церкви, мешая молиться в собственном храме.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, в начале апреля правоохранители не пустили прихожан во главе со священником на кладбище, мотивируя свои действия стремлением «разграничить конфликтующие стороны».

Молодые родители обратились в полицию с призывом по-настоящему защитить их от произвола активистов ПЦУ, напоминая, что они являются гражданами Украины, которые платят налоги.

«Мы писали заявления не один раз. На прошлой неделе, когда были похороны в деревне, не пускали священника, не пускали молодых мам с детьми, полиция никак не реагировала на наши обращения…Мы платим налоги, мы воспитываем своих детей в украинской культуре, чтобы они росли, любили свою страну, Родину. И видя такую ложь, такую ложь на нас, мы в очередной раз обращаемся с просьбой: услышьте нас! Пожалуйста, защитите нас, ведь мы такие же граждане Украины», - призвала Наталья Олексюк.

Наталья поделилась, что представители ПЦУ позволяют себе оскорблять ее детей и воспитывают своих детей в ненависти к ним.

«Мой ребенок приходит домой и говорит: мама кто такой «москалик»? Я говорю: сынок, откуда ты это взял? Меня так называли тети.. Я лично себя чувствую изгоем общества. Лишний раз боюсь сказать, что я христианка, православная с УПЦ… Они называют меня «сепаратисткой». За что ?! Я прожила здесь 29 лет, в Украине родилась, мои родители здесь, в Украине, родились», - рассказала Наталья.

Как сообщалось ранее, община в Задубровке пережила штурм и попытку захвата храма, два года круглосуточно верующие стоят на страже святыни.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, ПЦУ
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