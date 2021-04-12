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На Закарпатье верующие УПЦ испекут тысячи куличей для малоимущих

12.04.2021 / 15:03
На Закарпатье верующие УПЦ испекут тысячи куличей для малоимущих
Источник: Центр информации УПЦ
В прошлом году к празднику Пасхи в Мукачевской епархии УПЦ подготовили и раздали нуждающимся 11 тыс куличей и 5 тыс писанок

Верующие Мукачевской епархии Украинской Православной Церкви испекут куличи для людей с инвалидностью, детей-сирот, нуждающихся и малоимущих.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, благотворительную инициативу анонсировала Иршавская молодежка.

Проект ежегодно проходит в Мукачевской епархии по благословению митрополита Мукачевского и Ужгородского Феодора и по инициативе председателя Молодежного отдела и духовника Иршавского молодежного братства имени святого Иоанна Предтечи архимандрита Агапита (Шпиняка).

В епархии призвали присоединяться к благотворительной инициативе кондитеров, аниматоров и всех желающих.

В прошлом году к празднику Пасхи в Мукачевской епархии УПЦ подготовили и раздали нуждающимся 11 тыс куличей и 5 тыс писанок, приготовленных в рамках благотворительного проекта «Христос Воскресе - радуйтесь все!».

Верующие посетили детей с ограниченными возможностями, одиноких, пожилых людей, малообеспеченные и многодетные семьи, детей-сирот, ветеранов войны и поселения ромов. Куличи передали почти во все храмы Иршавского благочиния - для тех прихожан, кто не может их приобрести самостоятельно.

Источник: Inpress.ua
благотворительность, УПЦ
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