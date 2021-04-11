Войти | Зарегистрироваться
20:04

воскресенье,
11 апреля
Онлайн
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Страна
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Что едят долгожители: 8 продуктов
Жизнь
Что едят долгожители: 8 продуктов
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В УПЦ почтили память освободителей Одессы

11.04.2021 / 18:45
В УПЦ почтили память освободителей Одессы
Источник: Центр информации УПЦ
10 апреля 1944 года в ходе Одесской операции, проведенной 26 марта – 14 апреля 1944 года войсками 3-го Украинского фронта была освобождена Одесса

В Одессе в 77-летнюю годовщину освобождения города от нацистских оккупантов состоялось торжественное возложение цветов к монументу «Крылья победы».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии, в мероприятии принял участие викарий Одесской епархии архиепископ Южненский Диодор

«Это день освобождения Одессы, праздник, который с нетерпением ждали те, кто жил в то время, работал в этом городе. Это день, который приближали как могли, и люди, которые сражались в катакомбах, партизаны, и те, кто наступал, чтобы освободить город от захватчиков и те, кто в это время в городе жили, трудились. Это праздник очень важен для каждого из нас и сегодня живущих, потому что свобода – это дар Божий человеку, это то, что люди ценят выше всего, это то, что нужно беречь, защищать, добиваться», – отметил владыка Диодор

10 апреля 1944 года в ходе Одесской операции, проведенной 26 марта – 14 апреля 1944 года войсками 3-го Украинского фронта была освобождена Одесса. Символом освобождения города от оккупации было поднятое в тот же день над Оперным театром Красное Знамя.

Источник: Inpress.ua
одесса, УПЦ, одесская епархия
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
11 апреля
10 апреля
9 апреля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.