Войти | Зарегистрироваться
17:39

понедельник,
12 апреля
Онлайн
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Страна
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Что едят долгожители: 8 продуктов
Жизнь
Что едят долгожители: 8 продуктов
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Минздрав внес изменения в протокол лечения COVID-19

12.04.2021 / 16:48
Министерство здравоохранения утвердило изменения в протокол лечения COVID-19.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Ирина Садовьяк, которую цитирует пресс-служба МОЗ

Прямая речь: "Изменения внесли на основании результатов исследования REMAP-CAP и RECOVERY, а также рекомендаций Министерства здравоохранения и социальных служб США и Национальной службы здоровья Великобритании".

Для лечения пациентов с критическим ходом коронавирусной болезни добавили "Тоцилизумаб".

Также изменили режим дозирования "Тоцилизумабу" для пациентов с тяжелым и критическим ходом COVID-19. Рекомендуемая доза составляет 8 мг/кг однократно (вместо 2-х введений по 400 мг).

Протоколом предусмотрено, что в случае прогрессирования дыхательной недостаточности и лабораторных признаков воспаления могут быть рассмотрены высокие дозы системных кортикостероидов в соответствии с инструкцией по применению.

Также обновили общие рекомендации по антибактериальной терапии ко-инфекции и суперинфекции у пациентов с COVID-19.

Напомним: лицам с подозрением на коронавирус или подтвержденным недугом с легким течением запрещено назначать антибактериальные препараты с профилактической целью.

Пациентам с COVID-19 со средне тяжелым течением запрещено назначать антибактериальные препараты без обоснованной клинической подозрения или подтверждения наличия бактериальной инфекции.

В апреле 2020 года Минздрав утвердил единый государственный протокол лечения для больных COVID-19.

Минздрав 6 раз обновлял протокол лечения для больных COVID-19.

Источник

лечение, коронавирус
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
12 апреля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.