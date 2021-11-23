Сбой в системе. Во сколько украинцам обходится бесплатное лечение "ковида"

Лечение "ковида" в больницах оплачивается из госбюджета. Но многие украинцы жалуются, что, попадая в стационар, им приходится тратить огромные суммы. Подробнее – в материале РБК-Украина.

Коронавирус "Дельта", ставший причиной нынешней волны эпидемии в мире, увеличил нагрузку на медицинскую систему. Разные исследования говорят о том, что этот штамм более агрессивный, поэтому тем, кто подхватил вирус и не был привит, чаще требуется госпитализация.

Государство через Национальную службу здоровья Украины покрывает расходы больниц на лечение пациентов с COVID-19. То есть в теории медицинская помощь и медикаменты, которые украинцы получают в стационаре, должны быть для них бесплатными.

На практике не все работает так, как должно. Больные нередко вынуждены выкладывать деньги на лечение из собственных карманов. Пациентам или их близким вручают списки того, что нужно купить – начиная обычными бинтами и заканчивая недешевыми антикоагулянтами.

Почему так – вряд ли у каждого, столкнувшегося с такой ситуации, есть ответ. Но списывать все на равнодушие или какие-то махинации со стороны врачей точно не стоит.

Цена ковида

У Ксении Запорожской во время "ковида" развилась пневмония, поэтому доктор прописал ей антибиотики и курс капельниц. Ксения лечилась амбулаторно, только на капельницу приходила в больницу. Пациенты, которые болеют дома, покупают все препараты за свой счет.

"На лечение я потратила не меньше 5-7 тысяч гривен, а то и больше. Стоимость одной капельницы составляла 400 грн. Еще я принимала препараты антиагрегантного действия в целях профилактики тромбообразования. Но это было только начало, дальше у меня был жесткий постковид. Поэтому много денег также ушло на обследования, чтобы определить, что в организме пострадало больше всего", – объяснила собеседница.

У многих средне-тяжелых и тяжелых пациентов, попавших в больницу, чеки на лекарства получаются в разы больше. Мы попросили наших читателей на странице РБК-Украина в Facebook поделиться своим опытом: пришлось ли им за что-либо платить, если они попадали с "ковидом" в больницу, и сколько потратили.

Зинаида Клестова рассказала, что была госпитализирована прямо в канун Нового года. В инфекционном отделении пробыла около 12 дней.

"На лекарства не тратила ничего. Один раз был перебой с дексаметазоном, но я ложилась со своим на всякий случай. И хватило на всю палату. Огромное спасибо моим врачам и медсестрам. Работали на совесть", – написала Зинаида.

Сергей Чимишенко тоже пролечился в стационаре бесплатно, у него было состояние средней тяжести.

"Мне прописали только парацетамол, таблетки от кашля и делали уколы, разжижающие кровь. Это все. Но бесплатно. Кстати, когда я попросил назначить мне КТ или антибиотики и сказал, что оплачу их сам, мне их не назначили – сказали, что не нужно", – написал он.

Несколько пользователей рассказали похожие истории. К примеру, мужу и свекрови Анны Поповой в Мариуполе также предоставили полностью бесплатное лечение.

"Муж год назад лежал в больнице под кислородом, лечение бесплатное. Свекровь полгода назад лежала в больнице под кислородом, тоже лечение было бесплатным. Кстати, питание тоже бесплатное и очень хорошее", – поделилась на странице РБК-Украина собеседница.

Но есть и другие случаи, когда пациенты были вынуждены самостоятельно финансировать если не все, то по крайней мере часть расходов.

"Переболела с мужем в марте-мае 2021 года. В больнице давали только ношпу в уколах, анальгин с димедролом и два раза сделали анализы – один на D-димер и один ПЦР-тест. Все остальные лекарства были закуплены в аптеке", – написала Ксения Харищак.

Светлана Сташук-Клименко болела коронавирусной инфекцией в прошлом году, провела в стационаре 8 дней. "Лечилась за собственные средства – потратила 8 тысяч", – рассказала собеседница.

В Минздраве заявили, что с начала года Национальная служба здоровья (НСЗУ) выделила для пациентов с коронавирусом более 11 млрд гривен. Деньги компенсируются не за каждого "ковидного" пациента, а за количество медицинских бригад. В больнице должно быть не меньше четырех бригад, одна обслуживает около 20 человек.

"В тариф на оплату услуг медучреждений, оказывающих стационарную медицинскую помощь таким пациентам, включены все лекарственные средства и медицинские изделия, необходимые для лечения как в условиях терапевтических/инфекционных отделений, так и в условиях интенсивной терапии", – сказали изданию в пресс-службе НСЗУ.

Также в пакет, который покрывает государство, входит стоимость лабораторных исследований, питание, кислородная поддержка и 300% премии медперсонала.

Деньги не ходят за пациентом

Тогда почему не все украинцы и не всегда получают медицинскую помощь бесплатно?

На самом деле, это многофакторный вопрос, сказал изданию врач-анестезиолог Иван Черненко из Раздельнянской центральной райбольницы. Иногда есть бюрократические процедуры, поэтому некоторые препараты не успевают закупить. А иногда проблема заключается в самом тарифе – его не всегда хватает, объяснил медик.

Пациенты с легким или средним течением болезни редко вынуждены сами докупать препараты. Нехватка ощущается, когда человек в тяжелом состоянии или в реанимации.

Во время всплесков эпидемии осенью прошлого года и весной этого – не было так много тяжелых пациентов. Поэтому средств, выделяемых для больных, хватало. Но во время нынешней волны, возникшей из-за штамма "Дельта", реанимационных пациентов очень много, уточнил Черненко. Тем более, каждому из них требуется гораздо больше кислорода.

"Тариф за лечение "ковидного" пациента – 22 тысячи гривен, если я не ошибаюсь. Если мы лечим сравнительно легкий "ковид" – когда человек требует немного кислорода, но в целом его состояние стабильное, тогда этих 22 тысяч хватает целиком. Но если мы говорим о реанимационном пациенте – этих средств, конечно же, недостаточно", – добавил медик.

Обычно для лечения "ковида" в стационаре используется 4-5 препаратов. Дороже всего обходятся антикоагулянты и смеси для парентерального питания.

"В сутки пациенту нужно примерно два шприца низкомолекулярных антикоагулянтов, один стоит около 200 грн. Достаточно дорого стоят различные смеси для парентерального питания. Как правило, один флакон белковой смеси стоит 300-400 грн", – отметил Черненко.

Если же пациент нуждается в более сильных препаратах, например, в тоцилизумабе, то, конечно, расходы могут идти и на десятки тысяч гривен. Такие суммы больница просто не потянет, заявил медик.

"Мы не можем себе позволить обеспечить всех на 100% медикаментами. Поэтому делили так: все пациенты получали какое-то количество лекарств. Если у людей не было финансовой возможности купить медикаменты, больница им выдавала все. Не было такого, чтобы пациента бросали на произвол судьбы", – сказал Черненко.

На прошлой неделе Кабмин решил увеличить тариф по "ковидному" пакету. С ноября НСЗУ будет платить за одну бригаду по 634,3 тысячи гривен. Возможно, это немного исправит ситуацию.

Второй фактор, который приводит к заоблачным чекам на лечение – это назначение больным непротокольных препаратов – разных "фуфломицинов" и сомнительных по своей эффективности БАДов. Их стоимость не покрывается государственным тарифом. К тому же они по факту не помогают, но эти лишние расходы ложатся на плечи пациента, объяснил Черненко.

Если больному пишут метровый список лекарств, которые нужно купить, ему или его близким лучше проконсультироваться на горячей линии НСЗУ 16-77. Там могут подсказать, входят ли эти медикаменты в протокол лечения и есть ли они сейчас на балансе той или иной больницы. Если есть, то пациент не должен их покупать. Проверить наличие лекарств в больнице можно также на дашборде, который есть на сайте НСЗУ.

"Как кислород, так и лекарственные средства и медицинские изделия, необходимые для лечения пациентов с коронавирусом, учреждения, лечащие пациентов с COVID-19 в стационаре, должны покупать самостоятельно. Это ответственность руководителя учреждения. Такие обязанности зафиксированы в договоре с НСЗУ о предоставлении стационарной медицинской помощи пациентам с коронавирусом", – подчеркнули в Нацслужбе здоровья.

Там советуют: когда врачи заставляют покупать лекарства, предусмотренные протоколом, или заплатить за бесплатную услугу, лучше сразу обращаться в колл-центр или направлять электронную жалобу на их сайте. Если вы уже заплатили, то после жалобы Нацслужба обратится в больницу с требованием вернуть вам деньги. Если медучреждение откажется это делать, тогда будет иметь дело с правоохранительными органами.