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Украина создает нацсистему перехода на стандарты НАТО - Шмыгаль

12.04.2021 / 17:19
Украина создает национальную систему перехода на стандарты НАТО, которая должна ускорить путь к полноправному членству в Североатлантическом Альянсе.

Украина создает национальную систему перехода на стандарты НАТО, которая должна ускорить путь к полноправному членству в Североатлантическом Альянсе. На этой неделе вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина представила запуск данной системы.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Facebook.

"Украина твердо и нерушимо держит курс на присоединение к Альянсу. Ведь, как отметил президент Украины, НАТО - это единственный путь к завершению войны на востоке Украины", - заявил Шмыгаль.

Премьер отметил, что Украина ввела уже 292 стандартов и руководящих документов НАТО или 19% сделок по стандартизации.

"К тому же треть из них внедрено за последние полтора года. Запуск национальной системы перехода на стандарты НАТО даст Украине возможность ускорить свой путь к полноправному членству в Альянсе", - резюмировал он.

Напомним, президент Владимир Зеленский считает вступление в НАТО единственным путем к окончанию войны. Он также уверен, что только предоставление Плана действий относительно членства (ПДЧ) для Украины станет настоящим сигналом для Российской Федерации.

Кроме того, министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что Украина много сделала на пути к членству в НАТО. Главным элементом продолжения этого процесса является получение Плана действий относительно членства в Альянсе в этом году.

Источник

НАТО, Шмыгаль
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