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Украина хотела бы получить ПДЧ в НАТО вместе с Грузией - Шмыгаль

10.02.2021 / 14:20
Украина хотела бы получить План действий по членству (ПДЧ) в НАТО вместе с Грузией, заявляет премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"На сегодняшний день, конечно, нашей краткосрочной стратегией является получение Плана действий по членству. Мы хотим не отставать далеко от Грузии и, в идеале, получить вместе с Грузией ПДЧ, и активно над этим работаем. Считаю, что сегодняшняя наша встреча является достаточно позитивным и важным символическим сигналом и также дает нам хороший заряд, хорошую надежду", - сказал Шмыгаль на пресс-конференции после переговоров с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе 9 февраля.

Он подчеркнул, что членство в НАТО является для Украины важным приоритетом и это прописано в Конституции Украины.

"Мы приняли целый ряд законопроектов, мы продолжаем реформировать наши Вооруженные силы, мы продолжаем переход на стандарты НАТО, мы проводим совместные учения, мы принимаем участие вместе с НАТО в совместных международных операциях, и у нас действительно очень много сегодня есть наработок, которые дают нам надежду на быстрое выполнение нашего домашнего задания. Как говорил сегодня господин генеральный секретарь, достижение стандартов НАТО в секторе безопасности и обороны Украины и будет тем предусловием, когда мы получим возможность стать полноправным членом", - пояснил Шмыгаль.

Источник

НАТО, Шмыгаль
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