Украина хочет стать членом ЕС и НАТО на протяжении 5-10 лет - Шмыгаль

"Нашим желанием является, в промежутке от 5 до 10 лет стать членом ЕС. Это конечно зависит не только от нас, а от 27 других стран. То же касается и НАТО. Украина стремится получить членство в Североатлантическом альянсе. Мы уже очень тесно сотрудничаем с НАТО. Высоким свидетельством этого стали заявления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберґа, что "двери НАТО открытыми для Украины", - сказал Шмыгаль в интервью немецкой газете "Handelsblatt".

Премьер отметил, что не видит принципиальных препятствий с европейской стороны относительно членства Украины в ЕС.

"Есть две причины, почему мы до сих пор не в ЕС. Мы все еще работаем над европейскими стандартами, но мы уверены, что достигнем значительного прогресса, не в последнюю очередь благодаря диджитализации. Во-вторых, в ЕС также есть страны, которые скептически относятся к дальнейшему расширению ЕС", - добавил Шмыгаль.

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