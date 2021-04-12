Ситуация в Украине опасна для РФ, страна предпринимает меры для обеспечения своей безопасности – Песков

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Рядом с нами страна, где вот-вот может возобновиться гражданская война. Рядом с нами страна, в которой мы не исключаем, что руководство опять посчитает возможным решать внутреннюю проблему силовыми методами. Опасно ли это для нас? Конечно, опасно. Должны ли мы принимать меры для обеспечения своей безопасности? Должны. Вот мы это и делаем", - сказал Песков в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" (ВГТРК).

В ходе интервью был задан вопрос о том, действительно ли в ходе недавнего разговора президента РФ Владимира Путина с канцлером ФРГ Ангелой Меркель последняя" потребовала свернуть российское военное усиление в районе восточной Украины".

"Нет. Меркель действительно сказала, что нас в Европе беспокоит концентрация российских войск в районе границ. Да, она это сказала. И такая обеспокоенность была выражена", - сказал Песков.

По его словам, "на это последовали соответствующие разъяснения главы государства". "Как мы перемещаем, куда мы перемещаем войска внутри нашей собственной территории - это наше личное дело, наше внутреннее дело. И это не должно вызывать ни у кого обеспокоенности. Россия никогда ни для кого не представляла угрозу", - подчеркнул пресс-секретарь.

Песков также сказал, что заявления США о скоплении большого количества российских сил на границе с Украиной противоречат реальному положению дел.

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