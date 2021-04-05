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Киевские духовные школы УПЦ во время карантина перешли на онлайн-обучение

05.04.2021 / 17:29
Киевские духовные школы УПЦ во время карантина перешли на онлайн-обучение
Источник: Центр информации УПЦ
Решение было принято из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе

Киевская духовная академия и семинария объявили о переходе на дистанционное обучение в период карантина.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на kdais.kiev.ua, занятия для студентов Киевских духовных школ будут проходить на интернет-платформе Zoom.

«По благословению ректора Киевской духовной академии и семинарии епископа Белогородского Сильвестра, с 5 апреля по 9 мая 2021 года Киевские духовные школы перешли на дистанционное обучение», - отметили в пресс-службе КДАиС.

Решение было принято из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе.

Как сообщалось ранее, с 5 апреля в Киеве усилили карантинные ограничения, отменили массовые мероприятия и ограничили работу общественного транспорта.

Ранее из-за карантинных ограничений в столице перенесли традиционный Крестный ход в день Торжества Православия.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, КДАиС
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