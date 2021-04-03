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В Киево-Печерской Лавре перенесли проведение "Благовещенской" ярмарки

03.04.2021 / 15:35
В Киево-Печерской Лавре перенесли проведение "Благовещенской" ярмарки
Источник: Центр информации УПЦ
В Лавре надеются, что к открытию выставки «Вознесенской» (должна пройти с 5 по 13 июня текущего года) ситуация стабилизируется, и выставка-ярмарка откроется в указанные сроки

В Киево-Печерской Лавре перенесли проведение всеукраинской выставки-ярмарки "Благовещенская", которая должна была открыться 3 апреля.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на lavra.ua, отмена открытия выставки связана с объявленным в столице строгим карантином.

«Проведение внеочередной выставки-ярмарки может состояться в период между празднованием Святой Пасхи и Вознесения», — сказано в объявлении.

Также в Лавре надеются, что к открытию выставки «Вознесенской» (должна пройти с 5 по 13 июня текущего года) ситуация стабилизируется, и выставка-ярмарка откроется в указанные сроки.

 

Источник: Inpress.ua
выставка, УПЦ, Киево-печерская лавра
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