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Патриарх Коптской Церкви принял делегацию монахов УПЦ

03.04.2021 / 15:15
Патриарх Коптской Церкви принял делегацию монахов УПЦ
Источник: Центр информации УПЦ
Архиерей УПЦ рассказал о жизни и современном состоянии Украинской Православной Церкви, приведя статистические данные по количеству монастырей и приходов

В Каире делегация игуменов и представителей монастырей Украинской Православной Церкви встретилась со Святейшим Патриархом Коптским Тавадросом II.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт ОВЦС УПЦ, патриарх Тавадрос II рассказал монахам из Украины об основах церковной жизни в Египте.

«Наша Церковь совершает свое служение Иисусу Христу, основываясь на трех основах, Первой основой является правильное христианское учение и просвещение наших верующих. Вторая основа, на которой стоит наша Церковь, – многочисленные мученики, которые проливают кровь ради Церкви. Мы называем нашу Коптскую Церковь Церковью мучеников, и, как она дала мучеников в первые века и давала на протяжении всей своей истории, так она дает много мучеников и в настоящее время. Третья основа, на которой утверждается наша Церковь как свидетель Иисуса Христа, – это наше монашество. Первым монахом был египтянин, и первый монастырь в мире был основан на земле Египта. И нам было очень приятно и радостно, что вы смогли посетить наши монастыри», – рассказал патриарх.

Глава Коптской Церкви добавил, что сегодня в Египте проживают более 15 млн. египетских христиан (коптов), а еще 2 млн православных верующих насчитывается в диаспоре.

«Мы с детства читали жития отцов Египта. В эти дни мы своими глазами увидели места их подвигов. Во время посещения монастырей Египта один из наших собратьев сказал, что мы чувствуем духовную перезагрузку, духовное обновление», – поделился впечатлениями глава делегации УПЦ митрополит Святогорский Арсений.

Архиерей также рассказал о жизни и современном состоянии Украинской Православной Церкви, приведя статистические данные по количеству монастырей и приходов.

Как сообщалось, по благословение Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, с 26 марта по 2 апреля состоялась паломническая поездка делегации игуменов и монахов украинских монастырей УПЦ по монастырям Египта. Возглавил делегацию намесник Свято-Успенской Святогорской Лавры митрополит Святогорской Арсений. Цель поездки — знакомство с современной монашеской жизнью Коптской Церкви и развитие взаимоотношений между УПЦ и Коптской Церковью.

Источник: Inpress.ua
копты, Египет, УПЦ, монахи
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