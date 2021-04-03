Управделами УПЦ рассказал, как стать счастливым

Чтобы жить счастливо, надо перестать спешить.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний на Ютуб канале «Витражи».

«Признак нашего времени — сумасшедшая гонка, постоянная смена картинки, поток информации. Люди ничего не успевают прочувствовать и понять, не слышат друг друга. Человечество не живёт толком: ест на ходу, не общается, заменяя общение бездушными смсками, несётся непонятно куда», - отметил митрополит Антоний.

«Нам незачем спешить, у нас есть прекрасный путеводитель — евангельские слова», — подчеркнул управделами УПЦ.

В завершение владыка посоветовал всем соизмерять всё в своей жизни «с ритмом и подсказкой» этой «лучшей в мире навигации».

«И никто тогда не потеряется, не собьётся с пути, а будет в нужном ритме двигаться вперёд», — подытожил митрополит Антоний.