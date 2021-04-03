Войти | Зарегистрироваться
16:25

суббота,
03 апреля
Онлайн
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Страна
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Что едят долгожители: 8 продуктов
Жизнь
Что едят долгожители: 8 продуктов
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Управделами УПЦ рассказал, как стать счастливым

03.04.2021 / 14:50
Управделами УПЦ рассказал, как стать счастливым
Источник: Центр информации УПЦ
Владыка посоветовал всем соизмерять всё в своей жизни «с ритмом и подсказкой» этой «лучшей в мире навигации»

Чтобы жить счастливо, надо перестать спешить.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний на Ютуб канале «Витражи».

«Признак нашего времени — сумасшедшая гонка, постоянная смена картинки, поток информации. Люди ничего не успевают прочувствовать и понять, не слышат друг друга. Человечество не живёт толком: ест на ходу, не общается, заменяя общение бездушными смсками, несётся непонятно куда», - отметил митрополит Антоний.

«Нам незачем спешить, у нас есть прекрасный путеводитель — евангельские слова», — подчеркнул управделами УПЦ.

В завершение владыка посоветовал всем соизмерять всё в своей жизни «с ритмом и подсказкой» этой «лучшей в мире навигации».

«И никто тогда не потеряется, не собьётся с пути, а будет в нужном ритме двигаться вперёд», — подытожил митрополит Антоний.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Антоний
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
3 апреля
2 апреля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.