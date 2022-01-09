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В Одессе УПЦ проводит выставку-ярмарку «Свет Рождества»

09.01.2022 / 15:20
В Одессе УПЦ проводит выставку-ярмарку «Свет Рождества»
Источник: Центр информации УПЦ
В рамках выставки для детей и взрослых будут проводиться мастер-классы, просветительские лекции и рождественский спектакль

В Одессе 9 по 16 января Украинская Православная Церковь проводит международную выставку-ярмарку «Свет Рождества».

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии, 9 января состоялось открытие выставки-ярмарки.

«Здесь можно приобрести церковную утварь и литературу, праздничные и обиходные товары, подарки для близких. Многие монастыри здесь представят копии чудотворных икон, можно будет помолиться и попросить молитв в прославленных обителях», – сообщают в епархии.

В рамках выставки для детей и взрослых будут проводиться мастер-классы, просветительские лекции и рождественский спектакль.

Место проведения выставки-ярмарки «Свет Рождества»: Одесса, ул. Ришельевская, 23 - ИНВАЦ (ОЦНТИ). Время работы: 10-16 января – с 10.00 до 19.00, 16 января – с 10.00 до 17.00.

Источник: Inpress.ua
одесса, выставка, УПЦ
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