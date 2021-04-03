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Митрополит Онуфрий рассказал о чудесах, свидетелем которых он был

03.04.2021 / 16:30
Митрополит Онуфрий рассказал о чудесах, свидетелем которых он был
Источник: Центр информации УПЦ
Блаженнейший Митрополит Онуфрий призвал держать Святой и Великий пост и жить по Божественным заповедям

Главное чудо – это Божественная любовь и сотворенная Богом Вселенная, но из-за земных забот люди часто не замечают этого.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на church.ua, об этом Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий рассказал в новом выпуске «Слово Предстоятеля» на «Интере».

«Люди спрашивают, есть ли чудеса сегодня? И сегодня чудеса есть. Самое большое чудо, которое перед нашими глазами – это Вселенная, которую из ничего сотворил Бог. Это великое чудо, которое не может вместить человеческий разум...Мы не замечаем этих чудес и духовное, которое открывает красоту Божественной любви, потому что привязаны к суете и земным заботам. Поэтому Бог посылает нам чудеса, которые напоминают о вечности», – рассказал Митрополит Онуфрий.

Предстоятель УПЦ рассказал, что он был свидетелем удивительного исцеления, произошедшего в монастыре Хиландар на Афоне с одним больным насельником, который в преклонном возрасте пришел в обитель. Несмотря на болезни, Иоанн вел строгую жизнь по уставу афонского монастыря: молился, постился и трудился, а когда ему исполнилось 100 лет, он вдруг исцелился от сахарного диабета, гипертонии, неврологии.

«Я видел его сам, своими глазами. Это Бог так устроил, потому что человек заставлял себя жить по Божиему закону, хотя ему и было трудно. Я его видел в 103 года, а через год он умер, но не от болезней. Он молился Богу, чтобы Он забрал его к Себе. Бог любит человека, который, не жалея себя, заставляет жить по Божественным законам», – отметил Архипастырь.

Блаженнейший Митрополит Онуфрий призвал держать Святой и Великий пост и жить по Божественным заповедям.

«Я хочу, чтобы каждый заставил себя и попоститься, в разумной мере, и помолиться, и доброе дело сделать. Хотя это нам и трудно, но надо себя заставлять это делать. Тому человеку, который заставляет себя делать добро, молиться и поститься, Бог умножает и телесные, и душевные силы, и дни земной жизни», – пожелал Предстоятель УПЦ.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Митрополит Онуфрий
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