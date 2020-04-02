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Карантин в столице могут продлить и после 16 апреля – КГГА

02.04.2021 / 15:48
Карантин в столице могут продлить и после 16 апреля, если ситуация с заболеваемостью не будет улучшаться.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский в эфире Громадського радио

Прямая речь: "Локдаун после 16 апреля могут продолжить, ведь мы не можем спрогнозировать какой будет ситуация с заболеваемостью, но надеемся, что эти три недели карантина по 16 апреля уже начнут давать результаты, и мы будем иметь положительную динамику в середине апреля, разорвем цепочку заболеваемости и сможем рассматривать вариант ослабления ограничений".

Заместитель председателя КГГА добавил, что городская власть понимает, какое негативное влияние на экономику наносит карантин. Однако ситуация в больницах очень сложная.

"Подобные решения - по усилению карантина - сейчас принимаются на уровне многих стран, чтобы снизить количество заболеваний и загруженность на медицинскую систему", - сказал заместитель главы КГГА.

Напомним, с 5 апреля в столице не будут работать школы и детские сады, а в общественном транспорте необходимо будет использовать специальные пропуска.

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коронавирус, Киев
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