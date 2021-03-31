Митрополит Антоний объяснил, как выбрать для себя меру поста

Пост является не целью, а средством обретения любви к Богу и нашим ближним.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на kp.ua, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Пост нельзя свести исключительно к ограничению в еде или каких-то гастрономических радостях. Речь идет об отсечении от себя - хотя бы на какой-то более или менее значимый период - всего суетного, малозначимого и низменного ради максимальной концентрации внутренних сил человека на исполнении того, что ведет в жизнь праведную и вечную. Фактически пост предлагает всем нам выйти за рамки собственного эгоизма и послужить Богу. По-настоящему и от всего сердца», - объяснил архиерей.

Митрополит Антоний напомнил, если в сердце человека «царят покой и мир, это значит, что взят правильный духовный курс, но если в душе не утихают страсти, продолжают беспокоить гнев, обида или уныние, необходимо задуматься над тем, как стать на нужную духовную стезю».

Управделами УПЦ дал совет, как правильно проводить период Великого поста.

«Во-первых, нужно поставить Господа во главе каждого своего нового дня. Думая о Нём, благодаря Его за благодеяния, насыщаясь и размышляя над словами Святого Евангелия, желая истинного, а не удобного нам общения с Ним, стремясь понять и исполнять Его волю, мы постепенно внутренне и внешне преобразимся. Уйдёт уныние, в сердце воцарится покой, появятся силы для молитвы и духовного возрастания», - отметил митрополит.

По словам владыки, на время поста важно поставить перед собой одну, но конкретную задачу - преодолеть с Божьей помощью какой-то определенный недостаток.

«Если кто-то страдает сквернословием, пусть приложит максимум усилий для того, чтобы в эти дни из его уст не прозвучало ни одного плохого слова. Если кому-то нравится осуждать близких, то важно бросить все свои внутренние силы на то, чтобы этого избегать. Если кому-то не удалось ранее переступить через личную обиду, пусть такой человек от всей души постарается простить своего обидчика», - посоветовал владыка Антоний.

Он призвал быть внимательными к ближним и не забывать о делах милосердия

«Если есть возможность помочь страждущим материально, обязательно помогите. Если такой возможности нет, молитесь Богу о тех, кто нуждается в поддержке. Если не хватает сил на такую молитву, хотя бы кратко, добрым словом или участием, подставьте своё плечо тем, кто попал в непростую жизненную ситуацию», - призвал архиерей.

По его мнению, подобные шаги - это и есть тот маленький, но при этом самый настоящий подвиг, который «мы должны совершить ради любви к Богу в период поста».