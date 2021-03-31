Войти | Зарегистрироваться
18:26

среда,
31 марта
Онлайн
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Страна
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Что едят долгожители: 8 продуктов
Жизнь
Что едят долгожители: 8 продуктов
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Митрополит Антоний объяснил, как выбрать для себя меру поста

31.03.2021 / 17:55
Митрополит Антоний объяснил, как выбрать для себя меру поста
Источник: Центр информации УПЦ
Он призвал быть внимательными к ближним и не забывать о делах милосердия

Пост является не целью, а средством обретения любви к Богу и нашим ближним.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на kp.ua, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Пост нельзя свести исключительно к ограничению в еде или каких-то гастрономических радостях. Речь идет об отсечении от себя - хотя бы на какой-то более или менее значимый период - всего суетного, малозначимого и низменного ради максимальной концентрации внутренних сил человека на исполнении того, что ведет в жизнь праведную и вечную. Фактически пост предлагает всем нам выйти за рамки собственного эгоизма и послужить Богу. По-настоящему и от всего сердца», - объяснил архиерей.

Митрополит Антоний напомнил, если в сердце человека «царят покой и мир, это значит, что взят правильный духовный курс, но если в душе не утихают страсти, продолжают беспокоить гнев, обида или уныние, необходимо задуматься над тем, как стать на нужную духовную стезю».

Управделами УПЦ дал совет, как правильно проводить период Великого поста.

«Во-первых, нужно поставить Господа во главе каждого своего нового дня.  Думая о Нём, благодаря Его за благодеяния, насыщаясь и размышляя над словами Святого Евангелия, желая истинного, а не удобного нам общения с Ним, стремясь понять и исполнять Его волю, мы постепенно внутренне и внешне преобразимся. Уйдёт уныние, в сердце воцарится покой, появятся силы для молитвы и духовного возрастания», - отметил митрополит.

 По словам владыки, на время поста важно поставить перед собой одну, но конкретную задачу - преодолеть с Божьей помощью какой-то определенный недостаток.

«Если кто-то страдает сквернословием, пусть приложит максимум усилий для того, чтобы в эти дни из его уст не прозвучало ни одного плохого слова. Если кому-то нравится осуждать близких, то важно бросить все свои внутренние силы на то, чтобы этого избегать. Если кому-то не удалось ранее переступить через личную обиду, пусть такой человек от всей души постарается простить своего обидчика», - посоветовал владыка Антоний.

 Он призвал быть внимательными к ближним и не забывать о делах милосердия

«Если есть возможность помочь страждущим материально, обязательно помогите. Если такой возможности нет, молитесь Богу о тех, кто нуждается в поддержке. Если не хватает сил на такую молитву, хотя бы кратко, добрым словом или участием, подставьте своё плечо тем, кто попал в непростую жизненную ситуацию», - призвал архиерей.

По его мнению, подобные шаги - это и есть тот маленький, но при этом самый настоящий подвиг, который «мы должны совершить ради любви к Богу в период поста». 

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Антоний
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
31 марта
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.