Разумков о вероятности всеукраинского локдауна: теоретически это возможно

Об этом председатель ВР Дмитрий Разумков заявил на брифинге 30 марта.

"Теоретически это возможно", - сказал Разумков, отвечая на вопрос о вероятности введения всеукраинского локдауна в случае попадания в "красную" зону карантина 13 областей Украины.

При этом он заявил, что не желает "прогнозировать будущее".

"Будущее можно спрогнозировать, но лучше этого не делать", - сказал спикер парламента.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов Украины предупредил, что ситуация с коронавирусом в Украине будет ухудшаться как минимум до середины апреля.

При этом главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко 29 марта заявил, что пока исключает введения общенационального локдауна в Украине. По его словам, сегодня украинская медицинская система справляется с нагрузкой.

Он пояснил, что зимний локдаун вводился в Украине для того, чтобы отодвинуть волну коронавируса, которую прогнозировали в феврале.

Отметим, до этого в Министерстве здравоохранения отмечали, что общенациональный локдаун введут, если свыше 13 областей страны окажутся в "красной" зоне карантина. На сегодня таких областей 11. В регионах, которые оказались в "красной" зоне, действуют наиболее жесткие ограничения.

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