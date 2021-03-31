Войти | Зарегистрироваться
19:56

среда,
31 марта
Онлайн
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Страна
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Что едят долгожители: 8 продуктов
Жизнь
Что едят долгожители: 8 продуктов
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Кузьмин: Медведчука намеренно называют «пророссийским», чтобы сделать из него внутреннего врага

31.03.2021 / 19:15
Действующая власть намеренно делает из Виктора Медведчука «внутреннего врага», постоянно и безосновательно употребляя по отношению к оппозиционному политику эпитет «пророссийский».

Об этом в эфире телеканала «Первый Независимый» сказал народный депутат Украины от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Ренат Кузьмин.

Парламентарий подчеркнул, что всё это делается для того, чтобы, уничтожив оппозицию, удержать власть.

«Медведчука называют "пророссийским политиком". А он "пророссийский" по какой причине? Медведчук последовательно выступает за нормализацию отношений со всеми соседями, не только с РФ, а и с Польшей, Венгрией, Словакией.... За то, чтоб конфликт на Донбассе был решён максимально быстро, за производство вакцины в Украине. Что в этом "пророссийского"?» – задается вопросом Кузьмин.

По его мнению, намеренное создание из Виктора Медведчука «внутреннего врага» – это технология, направленная на «стравливание внутри страны больших групп населения», на которую тратятся огромные средства. И именно поэтому, считает Ренат Кузьмин, украинская власть позиционирует борьбу с Медведчуком, как свою главную задачу.

«Действующая украинская власть пользуется приёмами Порошенко: они назвали внешним врагом Путина и Россию, а "внутренним" – Медведчука и ОПЗЖ. Они натравливают радикалов на "внутреннего врага" для того, чтобы власть за этой вот войной могла спрятать коррупцию, хищения, массовые нарушения закона, провал вакцинации, провал борьбы с пандемией, а, самое главное, попытки узурпации власти. Для этого и устроена дымовая завеса в виде борьбы с оппозицией», – подчеркнул парламентарий.

В заключение он добавил, что всё это делается для того, чтобы дать возможность иностранным мошенникам и аферистам грабить нашу страну и дальше.

санкции, Медведчук, Кузьмин
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
31 марта
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.