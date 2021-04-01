Киев продлевает и усиливает карантин: в транспорт только по пропуску

Об этом идет речь в заявлении городского главы Виталия Кличко.

Прямая речь: "Киев вводит более строгие ограничения. У нас нет другого выбора. Иначе будут сотни смертей каждый день!

С понедельника, 5 апреля, столица закрывает все школы и детские сады.

Весь общественный транспорт - и наземный, и метро - будет работать по специальным пропускам пассажиров. То есть исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры".

Руководители учреждений должны отправить сотрудников на удаленную работу или предоставить отпуска.

Заведения общественного питания будут работать работать только на вынос или доставку. Также с 1 апреля прекращается работа продуктовых ярмарок.

Ограничения будут действовать как минимум до 16 апреля.

Напомним: за сутки 30 марта в столице лабораторно подтвердили 1100 новых случаев заболевания коронавирусом, 35 человек умерли. По состоянию на 31 марта в столице уже 162 291 подтвержденный случай коронавируса, умерли 3 405 больных.

В столице работает 71 пункт, где можно сделать тест на коронавирус. По направлению врача этот анализ бесплатный.

19 марта Киев оказался в "красной" зоне. В городе ввели почти все ограничения, которые предполагает этот уровень эпидемиологической опасности, но общественный транспорт, школы и детские сады все еще работали.

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