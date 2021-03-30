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С начала пандемии более 100 тысяч украинцев были на оплачиваемой самоизоляции

30.03.2021 / 16:15
Более 102 тысяч человек с начала пандемии коронавирусной болезни находились на оплачиваемой за счет средств Фонда социального страхования самоизоляции с целью предупреждения распространения COVID-19.

Об этом сообщается на Телеграм-канале Фонда социального страхования.

«С начала пандемии 102,6 тысячи человек находились на оплачиваемой за счет ФССУ самоизоляции под контролем или находились в специализированных учреждениях здравоохранения в случае контакта с больным COVID-19 с целью предупреждения распространения коронавирусной болезни. Из них 13,5 тысячи человек - медицинские работники», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в целом Фонд соцстрахования принял на оплату соответствующие больничные листы, выданные в связи с изоляцией от COVID-19 на сумму 116,6 млн гривень.

Источник

коронавирус, самоизоляция
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