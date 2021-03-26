"Нафтогаз" назвал цену на газ для населения в апреле

Об этом в эфире "5 канала" заявил председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы своим клиентам собираемся предложить на апрель такую ​​же цену, которая была у них в марте. И таким образом мы заканчиваем отопительный сезон стабильной ценой", - сказал Коболев.

При этом он не стал говорить, какую фиксированную цену "Нафтогаз" готов предложить в рамках годового контракта, срок действия которого начнется 1 мая 2021 года.

"Эта цена пока не определена. Мы подписали первый крупный контракт (с "Йе Энергия" Дмитрия Фирташа - ред.), который содержит формулу ценообразования. Цена будет точно известна 25 апреля этого года", - добавил Коболев.

По его словам, доля "Нафтогаза" на рынке с августа 2020 года на сегодня выросла на 11 п.п. - до 13%.

Напомним: "Нафтогаз" подписал соглашение с крупнейшим поставщиком - компанией "Йе Энергия" - соглашение о купле-продаже природного газа, которая позволит участникам рынка предложить населению ресурс по фиксированной цене в течение года.

Минэнерго не планирует продлевать действие ограничения цены на рынке газа в 6,99 гривень за кубометр, которое установил Кабмин на февраль-март для бытовых и ряда других потребителей.

Ранее в "Нафтогазе" заявляли, что цена на газ, которую компания будет предлагать с апреля, будет формироваться на рыночных принципах.

Нацкомиссия по тарифам (НКРЭКУ) одобрила постановление, которым предлагается ввести годовой тариф для поставщиков с 1 мая 2021 по 30 апреля 2022 года.

Годовая цена на газ для населения может начать действовать с 1 мая текущего года и будет действовать по 30 апреля следующего года.

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что уже во втором квартале этого года поставщики должны представить годовые продукты.

Ранее ЭП со ссылкой на источник в правительстве сообщала, что фиксированная годовая цена на газ для населения от газоснабжающих компаний начнет работать с 1 апреля, когда потеряет силу установленная государством "потолок" в 6,99 грн за кубометр.

Заместитель председателя Офиса президента Юлия Свириденко заявила, что фиксированная цена на газ для населения в 6,99 грн за кубометр будет действовать до конца марта этого года.

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