Экс-премьеру Азарову объявлено о подозрении в госизмене за согласование проекта "харьковских соглашений"

Об этом сообщается на сайте Офиса генерального прокурора Украины 24 марта.

"Установлено, что 20 апреля 2010 года, находясь на территории РФ, бывший премьер-министр Украины согласился на навязанные представителем иностранного государства - президентом РФ Дмитрием Медведевым условия продления срока пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины на 25 лет под предлогом получения скидки на газ. С 21 по 23 апреля 2010 года он обеспечил согласования проекту Соглашения между Украиной и РФ по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины и закона Украины о ее ратификации министерствами, другими центральными органами исполнительной власти и правоохранительными органами без фактического рассмотрения этих документов уполномоченными органами", - говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора не называют имени главы правительства, однако в тот период, с 11 марта 2010 года по 28 января 2014 года, эту должность занимал Николай Азаров, проживающий сейчас в РФ.

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