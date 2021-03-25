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Экс-премьеру Азарову объявлено о подозрении в госизмене за согласование проекта "харьковских соглашений"

25.03.2021 / 17:18
Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении бывшему премьер-министру Украины Николаю Азарову в государственной измене (ч.1 ст.111 Уголовного кодекса Украины) за согласование т.н. "харьковских соглашений".

Об этом сообщается на сайте Офиса генерального прокурора Украины 24 марта.

"Установлено, что 20 апреля 2010 года, находясь на территории РФ, бывший премьер-министр Украины согласился на навязанные представителем иностранного государства - президентом РФ Дмитрием Медведевым условия продления срока пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины на 25 лет под предлогом получения скидки на газ. С 21 по 23 апреля 2010 года он обеспечил согласования проекту Соглашения между Украиной и РФ по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины и закона Украины о ее ратификации министерствами, другими центральными органами исполнительной власти и правоохранительными органами без фактического рассмотрения этих документов уполномоченными органами", - говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора не называют имени главы правительства, однако в тот период, с 11 марта 2010 года по 28 января 2014 года, эту должность занимал Николай Азаров, проживающий сейчас в РФ.

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подозрение, Азаров
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