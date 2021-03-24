Кабмин утвердил индикаторы для введения местными властями дополнительных карантинных ограничений – Степанов

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве 23 марта.

"В частности, мы ввели индикаторы для территориальных громад, органов местного самоуправления, по которым они могут определять и вводить дополнительные карантинные ограничения", - сказал он.

По словам министра, соответствующее постановление правительство утвердило на внеочередном заседании 22 марта.

Согласно документу, местные власти могут устанавливать дополнительные ограничения, если количество выявленных новых случаев COVID-19 в течение последних семи дней на территории отдельной территориальной громады превышает 70, а также если количество выявленных новых случаев COVID-19 в течение последних семи дней превышает количество случаев за аналогичный период на 50% и более.

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