Кабмин обязал в "красных" зонах носить маски на территориях общего пользования и запретил работу "креселок"

Соответствующая норма внесена в обновленное "карантинное" постановление Кабинета министров №1236 от 9 декабря 2020 года постановлением №230 от 22 марта, которое обнародовано на сайте правительства.

Согласно ему, в "красных" зонах также запрещена работа подвесных канатных дорог.

В то же время, согласно Техрегламенту канатных дорог бугельный подъемник является отдельным видом канатной дороги и имеет другое определение, чем подвесная канатная дорога.

Помимо этого, правительство разрешило детским заведениям оздоровления и отдыха работать до конца смены при установлении в регионе "красной" зоны во время оздоровительной смены.

Как сообщалось, решением местных властей с 13 марта этого года была остановлена на две недели работа крупнейшего в Украине горнолыжного курорта "Буковель", расположенного в "красной" по COVID-19 Ивано-Франковской области. Однако другие горнолыжные курорты, в том числе и в "красных" зонах, продолжили работу, хотя на многих из них перестали работать веб-камеры.

По данным Минздрава, в настоящее время в "красные" зоны входят Киев, Киевская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Черновицкая, Одесская, Сумская и Львовская области. С 25 марта карантинные ограничения "красной" зоны вводятся также в Днепре.

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