Войти | Зарегистрироваться
14:57

среда,
24 марта
Онлайн
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Страна
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Что едят долгожители: 8 продуктов
Жизнь
Что едят долгожители: 8 продуктов
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Кабмин обязал в "красных" зонах носить маски на территориях общего пользования и запретил работу "креселок"

24.03.2021 / 13:51
Правительство Украины запретило в "красных" карантинных зонах эпидопасности по COVID-19 пребывание на территориях общего пользования без одетых защитных масок или респираторов.

Соответствующая норма внесена в обновленное "карантинное" постановление Кабинета министров №1236 от 9 декабря 2020 года постановлением №230 от 22 марта, которое обнародовано на сайте правительства.

Согласно ему, в "красных" зонах также запрещена работа подвесных канатных дорог.

В то же время, согласно Техрегламенту канатных дорог бугельный подъемник является отдельным видом канатной дороги и имеет другое определение, чем подвесная канатная дорога.

Помимо этого, правительство разрешило детским заведениям оздоровления и отдыха работать до конца смены при установлении в регионе "красной" зоны во время оздоровительной смены.

Как сообщалось, решением местных властей с 13 марта этого года была остановлена на две недели работа крупнейшего в Украине горнолыжного курорта "Буковель", расположенного в "красной" по COVID-19 Ивано-Франковской области. Однако другие горнолыжные курорты, в том числе и в "красных" зонах, продолжили работу, хотя на многих из них перестали работать веб-камеры.

По данным Минздрава, в настоящее время в "красные" зоны входят Киев, Киевская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Черновицкая, Одесская, Сумская и Львовская области. С 25 марта карантинные ограничения "красной" зоны вводятся также в Днепре.

Источник

маски, COVID-19
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
24 марта
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.