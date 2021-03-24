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В Днепре усилили карантин

24.03.2021 / 12:18
С 25 марта из-за COVID-19 Днепровская комиссия по чрезвычайным ситуациям вводит строгие карантинные ограничения в городе.

Об этом сообщает Facebook-страница городского головы Бориса Филатова

Прямая речь: "Городская комиссия по чрезвычайным ситуациям вводит строгие карантинные ограничения с четверга с 00-00 часов. Соответствующее решение будет опубликовано в ближайшее время.

И хотя Днепр пока ещё не в "красной" зоне (и, надеюсь, не будет) принято волевое решение сделать это.

В отличие от других территориальных громад мы не будем тянуть "до упора", а потом мучаться с коллапсом системы здравоохранения".

По его словам, власти Днепра постараются сделать ограничения максимально комфортными для бизнеса и продумывают механизм компенсации из местного бюджета.

Филатов добавил, что вирус стал более агрессивным, а в городе фиксируют очень много летальных исходов.

Напомним: за почти год с момента появления в Украине коронавируса в Днепропетровской области обнаружили почти 84 тысячи случаев коронавируса, выздоровели - более 72 тысяч, умерли - более 2 тысяч больных.

Сейчас область находится в "оранжевой" зоне. Там за  сутки 22 марта зафиксировали 455 новых больных.
В COVID-отделении областной больницы имени Мечникова в Днепре сейчас находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии 110 пациентов - больше всего за время пандемии.

Источник

коронавирус, карантин, Днепр
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