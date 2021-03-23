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Решения по транспортным ограничениям в "красных" зонах будут принимать региональные комиссии ТЭБ и ЧС – министр

23.03.2021 / 12:10
Региональные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций каждой области теперь будут самостоятельно принимать решения о карантинных ограничениях на автотранспорте и дорогах в регионах "красной" зоны.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в своем "Телеграмм-канале" 22 марта.

В соответствии с решениями будут запрещаться регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным и железнодорожным транспортом.

По данным Криклия, исключение составляют:

- транзитные перевозки;

- перевозки легковыми автомобилями, в которых количество пассажиров, включая водителя, составляет не более пяти человек без учета детей в возрасте до 14 лет;

- перевозки служебным/арендованным автотранспортом предприятий, учреждений в пределах количества мест для сидения и исключительно по маршрутам движения, о которых проинформированы не менее чем за два дня органы Нацполиции;

- перевозки пассажиров автотранспортом в международном сообщении при наличии подтвержденного отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19, проведенного не более чем за 48 часов.

Кроме того, отдельными решениями Госкомиссии ТЭБ и ЧС будет запрещаться посадка пассажиров в автомобильный или железнодорожный транспорт межобластного сообщения, кроме специальных железнодорожных рейсов.

Источник

коронавирус, перевозки, карантин, Криклий
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