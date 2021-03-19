Украина потребует от Ирана продолжить расследование катастрофы самолета МАУ - Енин

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин.

Он отметил, что поскольку предоставленный Ираном отчет не удовлетворяет Украину, а по результатам его обработки осталось очень много вопросов, в том числе относительно доброй воли Ирана проводить действительно качественные непредвзятые расследования, Украина будет координировать усилия как с международными партнерами, так и использовать возможности различных международных площадок, чтобы добиться справедливости.

«Прежде всего, этот вопрос может быть рассмотрен на Совете ICAO. Во-вторых, мы, безусловно, будем требовать возобновления и продолжения соответствующего технического расследования до того момента, пока мы не увидим соблюдение иранской стороной всех требований, которые предусматривает приложение 13 Чикагской конвенции (Расследование авиационных происшествий - ред.) И, безусловно, это повлияет на ход нашего межправительственного переговорного процесса», - сказал Енин.

Он отметил, что украинская сторона с нетерпением ожидала отчета иранской стороны, поскольку, наряду с объективным расследованием уголовного характера, проведение беспристрастного технического расследования было неотъемлемой частью пакета действий, относительно которых ведется переговорный процесс.

По словам Енина, самое главное, что должен содержать этот отчет - это четкое описание всей цепи действий и событий, которые предшествовали авиакатастрофе.

«Мы этого не видим, зато сталкиваемся с простым предположением о якобы человеческой ошибке. Никакого подтверждения того, на каком основании сделан такой вывод, мы не получили. Достаточно безосновательным нам представляются ссылки иранской стороны на то, что ключевое доказательство, которое должно подтвердить или опровергнуть сегодняшнюю версию иранской стороны, не сохранено. В частности, речь идет о записи в кабине оператора системы противовоздушной обороны. По заявлению иранской стороны, этот технический носитель, к сожалению, не сохранился», - констатировал замминистра.

Относительно имеющихся механизмов, с помощью которых можно привлечь Иран продолжить техническое расследование авиакатастрофы самолета МАУ, Енин отметил, что «есть рычаги политические как многосторонние, так и двусторонние».

«Но в то же время на сегодняшний день те модальности, которые предусматривает приложение 13 Чикагской конвенции, не дают нам слишком большого поля для маневра. И это однозначно является тем вопросом, который должен рассматриваться ICAO: каким образом изменить соответствующее регулирование этих вопросов, чтобы в дальнейшем мы могли бы все же обеспечивать объективное и беспристрастное расследование даже в тех случаях, когда государство-член ICAO не выполняет взятые на себя обязательства», - резюмировал дипломат.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал отчет Ирана относительно авиакатастрофы самолета неподалеку Тегерана в январе 2020 года попыткой скрыть истинные причины авиакатастрофы.

Как сообщалось, иранский орган гражданской авиации обнародовал окончательный отчет относительно авиакатастрофы украинского пассажирского самолета в январе 2020 года. В документе отмечается, что причиной рокового решения сбить самолет была ошибка оператора противовоздушной обороны, который определил самолет как "вражеский объект".

8 января 2020 года в Иране был сбит самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины", выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев. На борту находились граждане шести стран: Ирана, Канады, Украины, Швеции, Афганистана и Великобритании. Все 176 человек погибли, среди них 11 украинцев, 55 канадцев и 30 постоянных жителей Канады.

Иранские власти 11 января, после нескольких дней возражений, признали, что украинский самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом противовоздушной обороны.

20 февраля в Иране заявили о завершении расследования по делу о катастрофе украинского самолета над Тегераном.

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