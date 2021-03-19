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В СНБО настаивают на внесении изменений в протокол лечения COVID-19

19.03.2021 / 16:19
В Совете национальной безопасности и обороны Украины заявляют о целесообразности внесения актуальных изменений в отечественный протокол лечения коронавирусной болезни.

Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

"В Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины состоялось совещание по актуальным вопросам оказания медицинской помощи пациентам с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", - говорится в сообщении.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов подчеркнул важность консолидированной деятельности управленцев, ученых и практикующих врачей для эффективного противодействия эпидемии COVID-19 и обеспечения граждан Украины доступной, безопасной и качественной медицинской помощью.

Заместитель секретаря СНБО Алексей Соловьев заявил, что в аппарате СНБО с помощью программно-аппаратного комплекса «СОТА» осуществляется постоянный мониторинг ситуации по распространению коронавирусной болезни в Украине и мире и динамике нагрузки на национальную систему здравоохранения.

По его словам, в течение последнего месяца значительно увеличилась нагрузка на медицинскую систему Украины, в частности, в ее западном и центральном регионах. Сейчас свободными остаются только 2423 койки интенсивной терапии, выделенные для пациентов с COVID-19; количество пациентов, подключенных к ИВЛ, составляет 1155 - это самое большое количество людей с начала эпидемии в Украине, которые находятся на ИВЛ в ковидных отделениях; за последний месяц в Украине больше чем вдвое увеличилось количество занятых коек, обеспеченных подачей кислорода. При условии сохранения такой динамики может случиться, что органам местного самоуправления нужно будет готовиться к увеличению количества коек с кислородом.

Соловьев отметил необходимость адекватного реагирования на ситуацию, в частности путем введения более жестких карантинных ограничений и более эффективной организации медицинской помощи на уровне громад.

Особое внимание участники совещания уделили вопросу актуализации подходов к лечению больных с учетом мирового опыта и с учетом подтверждения циркуляции в Украине мутировавших штаммов коронавируса, которые происходят из стран Европы (Италия, Дания, Бельгия и т.д.), Азии, Великобритании и Австралии.

Эксперты отметили, что клиническая картина заболевания в последнее время значительно изменилась - увеличивается количество тяжелобольных пациентов молодого возраста, болезнь часто продолжается более 14 дней, наблюдается увеличение количества и изменение характера осложнений.

По мнению экспертов, целесообразно внести актуальные изменения в отечественный протокол лечения коронавирусной болезни, в частности в части проведения антикоагулянтной терапии.

«Сейчас весь мир находится в процессе поиска эффективных препаратов, и мы тоже должны двигаться в этом направлении», - сказал Соловьев.

Он заявил, что в аппарате СНБО проанализируют информацию из доступных протоколов лечения других стран, и с учетом практического опыта отечественных ученых будут подготовлены предложения для имплементации лучших мировых практик оказания медицинской помощи больным COVID-19.

Источник

СНБО, COVID-19
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